قوى الحرية والتغيير بالسودان تعلن قبولها التفاوض مع المجلس العسكرى

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أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان قبولها التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي استجابة للوساطة الإفريقية المشتركة بين الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.

وأكد القيادي بقوى التغيير مدني عباس مدني - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء - أنهم أبلغوا الوساطة الإفريقية بضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد لعملية التفاوض والحصول على نسخة مكتوبة من اتفاق تتضمن مطالبهم كاملة قبل التفاوض مع المجلس العسكري.

وأوضح أن قوى التغيير طالبت باطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة خدمة الإنترنت، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث يوم 3 يونيو الماضي كإجراءات لبناء الثقة.. منوها بأنه من المنتظر أن تعقد جلسة التفاوض المباشر في السابعة من مساء اليوم.

وقال مدني "نحن لا نرغب في أن تكون مسئولية تعطل المسار الدبلوماسي علينا، مؤكدا أنهم سوف يتفاوضون حول نقطة وحيدة، وهي رئاسة المجلس السيادى".