سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

قضايا الدولة تجنب ميناء دمياط من دفع 9 مليار جنيه قيمة تحكيم دولى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:41 ص
قضايا الدولة تجنب ميناء دمياط من دفع 9 مليار جنيه قيمة تحكيم دولى هيئة قضايا الدولة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل قسم المنازعات الخارجية بالهيئة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على حكم هام في الدعوى التحكيمية رقم 1020 لسنة 2015 المقامة من إحدى الشركات العالمية للصناعات الغذائية ضد هيئة ميناء دمياط، المنظورة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بجلسة 27 مايو حيث باشرت الهيئة التحكيم بموجب تفويض صادر من هيئة ميناء دمياط، وبعد جولات من السجال القانوني بشأنه حيث بلغت قيمة الطلبات المطالب بها ضد هيئة الميناء المذكور ابتداءً، من الشركة المحتكمة 8 مليار و579 مليون و117 ألف و280 جنيهاً، وبعد تبادل المذكرات والمستندات والدفاع الشكلي والموضوعي على مدار خمس سنوات.
 
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها إنه صدر الحكم بالجلسة حيث قضت هيئة التحكيم بأغلبية أعضائها في طلب المدعية بترك التحكيم وإنهاء الإجراءات القانونية بقبوله، وبإنهاء إجراءات التحكيم الماثل، وبعدم الاعتداد باعتراض المدعى عليها على طلب ترك التحكيم، وتحكم هيئة التحكيم بإجماع آراء أعضائها بإلزام المدعية بكامل مصروفات التحكيم، على أن يتحمل كل طرف أتعاب محامييه".
 
وأوضح أن ذلك جاء استمرارا من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، خاصة فيما يخص الدعاوى التحكيمية التي تُقام ضد الدولة المصرية بمختلف جهاتها وهيئاتها.
 
والجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة لم تتقاض أية مقابل مالي عن التحكيم المشار إليه، كما أن هيئة التحكيم أشارت بأسباب الحكم بالبند 124 منه والتى تنص على انه "والحق أن المدعى عليها كانت مثالاً للحرفية العالية في الترافع وإبداء ما ينبغي من دفاع ودفوع، فضلاً عن ما تكبدته من نفقات".   

قضايا الدولة

التحكيم الدولى

ميناء دمياط

ضرائب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة