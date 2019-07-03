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قادة الاتحاد الأوروبى يختارون لاجارد لرئاسة البنك المركزى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:55 ص
قادة الاتحاد الأوروبى يختارون لاجارد لرئاسة البنك المركزى كريستين لاجارد
(رويترز)

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اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على اختيار الفرنسية كريستين لاجارد رئيسة للبنك المركزى الأوروبى وتوصلوا إلى اتفاق لشغل المناصب العليا الأربعة الأخرى فى الاتحاد بعد محادثات مطولة كشفت عن انقسامات عميقة.

واختتمت مفاوضات القمة التي استمرت ثلاثة أيام وبدا في بعض الأحيان أنها توشك على الانهيار، باتفاق ينبغي أن يقره الآن البرلمان الأوروبي لكنه قوبل برفض فوري من كتلة الاشتراكيين والخضر في البرلمان الذي مقره ستراسبورج.

يأمل القادة أن يكون اختيار امرأتين، لاجارد ووزيرة الدفاع الألمانية اورسولا فود دير ليبن، لاثنين من أرفع مناصب صنع القرار في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى رسالة إيجابية وأن يصلح الضرر الذي سببته القمة التي حفلت بالخلافات.

وبموجب اتفاق الزعماء، تتولي فود دير ليين، الحليفة وثيقة الصلة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خلفا لجان كلود يونكر.

ولاجارد من أول النساء اللائي شغلن منصب وزير المالية في فرنسا وهي ترأس صندوق النقد الدولي منذ 2011 وتعد من أقوى أنصار تمكين المرأة وإن كانت لا تملك خبرة مباشرة فيما يخص السياسة النقدية.

وستكون أهم مهمة تضطلع بها لاجارد، التي نفت سابقا أي اهتمام بشغل المنصب، انعاش اقتصاد منطقة اليورو.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي "ستكون كريستين لاجارد... رئيسة ممتازة للبنك المركزي الأوروبي. أنا واثق من أنها ستكون رئيسة مستقلة إلى حد بعيد".

 
 

 


كريستين لاجارد

البنك المركزى الاوروبى

صندوق النقد الدولى

زعماء الاتحاد الأوروبي

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