سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

قائد الجيش اللبنانى يبحث مع مسئول أممى جهود مكافحة الإرهاب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:47 م
قائد الجيش اللبنانى يبحث مع مسئول أممى جهود مكافحة الإرهاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أجرى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ، اليوم الأربعاء ، محادثات مع رئيس فرع الوقاية من الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسعود كريمي بور، تناولت البحث في شئون وجهود مكافحة الإرهاب.
 
وتنفذ الأجهزة العسكرية والأمنية في لبنان ، بين الحين والآخر "عمليات وضربات استباقية" ضد الخلايا الإرهابية التي يجري اكتشافها، كما يتم إحالة المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم، وسط تأكيدات من المسئولين أن المجتمع اللبناني يلفظ الإرهاب ولا يوفر له بيئة حاضنة.
 
وتلقى لبنان، خاصة القوات المسلحة ، دعما دوليا كبيرا لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الماضية، لمساعدته على ضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، لمنع امتداد خطر التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية، على نحو مكن الجيش من تحقيق انتصارات نوعية ضد الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش خلال العملية العسكرية (فجر الجرود) التي تم تنفيذها في أغسطس 2017 . 
 

لبنان

العماد جوزيف عون

الإرهاب

الأمم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة