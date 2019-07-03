فيديو.. هكذا ألقى حاكم الشارقة نظرة الوداع على نجله داخل القبر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

شيعت الجموع الغفيرة في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، نجل حاكم الشارقة إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى في مقبرة الجبيل، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد الملك فيصل بالشارقة.

وألقى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى النظرة الأخيرة ، على نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي داخل قبره، والذى وافته المنية أول أمس، في المملكة المتحدة.

اللهم إن عبدك

#خالد_بن_سلطان_القاسمي في ذمتك وحبل جوارك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه،اللهم نور قبره ووسع مدخله وانس وحشته واجعل اللهم الفردوس الأعلى داره ومستقره pic.twitter.com/IGdH16X5c4 — BuHamdan-UAE (@AhmedBusniss) July 3, 2019

وتصدر وسم #خالد_بن_سلطان_القاسمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعبر المتابعون عن حزنهم وأسفهم لوفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وعن تضامنهم مع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة داعين الله أن يلهمه الصبر والسلوان في وفاة نجله.

ويشار إلى أنه تقرّر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3أيام، وتُقبل التعازي للرجال والنساء في قصر البديع بدءاً من بعد صلاة عصر اليوم ولمدة 3أيام.