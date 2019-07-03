فيديو.. حاكم الشارقة يتقبل تعازى الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء فى ابنه خالد

كتب محمد تهامى زكى

تقبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر اليوم الأربعاء، بقصر البديع، التعازى والمواساة بوفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمى، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والوزراء والسفراء والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قدم الجميع لحاكم الشارقة خالص تعازيهم ومواساتهم بهذا المصاب الجلل، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.