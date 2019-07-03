فى الذكرى السادسة.. 4 إرهابيين مطلوبين للعدالة فى أحداث مكتب الإرشاد

كتب إيهاب المهندس

بعد نظر 46 جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد"، والتى نظرتها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهم، سطرت المحكمة حكمها فى القضية فى 5 ديسمبر 2018، والقاضى بالمؤبد لـ 6 متهمين والبراءة لـ 6 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وانقضاء الدعوى لمهدى عاكف لوفاته.

وأحالت النيابة العامة لمحكمة الجنايات 17 متهما على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة ونائيه خيرت الشاطر والمرشد السابق للجماعة مهدى عاكف.

ويوجد 4 متهمين صادر بحقهم أحكام غيابة فى المحاكمة الأولى من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى فى 28 فبراير 2015 مازالوا هاربين داخل وخارج البلاد، وهم:

1 ــ عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وصادر بحقه حكما بالإعدام.

2 ـ أحمد شوشة، صادر بحقه حكما بالسجن المؤبد.

3 ـ محمد عبد العظيم البشلاوى، وحاصل على حكما بالإعدام.

4 ـ عاطف عبد الجليل، حاصل على حكما بالإعدام.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.