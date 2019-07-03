فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق مختلفة بالغردقة لصيانة المحولات.. اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك اليوم الأربعاء.

وذكر المركز، أنه سيتم فصل التيار عن مناطق ممشى النصر ومسجد رياض الصالحين والمنطقة المحيطه بها وذلك بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، وفصل التيار الكهربائى، غدا الخميس عن قسم شرطة ثانى والمركز الطبى الحضرى ومديرية الأمن ومحطة موبيل ومنطقة حفر الباطن بجوار القسم.

كما سيتم فصل التيار عن مركز شبكات المعلومات والمرافق بالمحافظة ومبنى المحافظة الجديدة ومبنى ديوان شركة الكهرباء ومخبز التقوى ومخبز الزهراء بمدينة الغردقة عن يوم السبت المقبل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.