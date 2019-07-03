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فرنسا تدعو إيران بالعدول عن أى إجراء يخترق الاتفاق النووى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:17 م
فرنسا تدعو إيران بالعدول عن أى إجراء يخترق الاتفاق النووى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية خامنئى
كتبت: إنجى مجدى

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أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها الشديد إزاء ما أعلنته إيران بشأن تخطى الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب المسموح به بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وهى المعلومة التى أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفى بيان صادر الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الفرنسية: "كنّا واضحين وثابتين في موقفنا، فالتزامنا بالاتفاق النووي يعتمد على تقيد إيران ببنوده كاملة، ونأسف لهذا القرار الذى اتخذته إيران والذى ينتهك صكًا قانونيًا أساسيًا يرمى إلى مكافحة انتشار الأسلحة النووية".

ووجهت فرنسا دعوتها لإيران بالعدول عن قرارها والامتناع عن القيام بأى تدبير إضافى من شأنه أن يخرق الاتفاق النووى، وقالت: "حاليًا ندرس بصورة ملحّة المراحل المقبلة فى إطار أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة وبالتنسيق الوثيق مع المشاركين الآخرين".

 


ايران

فرنسا

الاتفاق النووى

اليورانيوم المخصب

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