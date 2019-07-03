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الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:56 م
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عودة خدمات الإنترنت فى موريتانيا بعد انقطاع استمر 10 أيام بسبب الوضع الأمنى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:00 م
عودة خدمات الإنترنت فى موريتانيا بعد انقطاع استمر 10 أيام بسبب الوضع الأمنى الإنترنت - أرشيفية
نواكشوط (أ ش أ)

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أعادت الحكومة الموريتانية ظهر اليوم، الأربعاء، خدمات الإنترنت بعد انقطاع استمر لمدة عشرة أيام بسبب الوضع الأمنى.

وقطعت موريتانيا الإنترنت يوم الثالث والعشرين من يونيو الماضى بعد موجة أعمال شغب ونهب وفوضى صاحبت اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التى شهدتها موريتانيا يوم الثانى والعشرين من يونيو .

وكانت أجهزة الأمن الموريتانية قد أفشلت مخططاً يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد .

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية عن اعتقال 100 أجنبى لصلتهم بالمخطط حيث اعترفوا خلال التحقيقات معهم بمشاركتهم فى نشر الفوضى .

وتتمتع موريتانيا بخدمات إنترنت من خلال ثلاث شركات اتصال يبلغ عدد مشتركيها نحو أربعة ملايين مشترك وتهيمن الشركة "الموريتانية المغربية "على اثنين وخمسين فى المائة من السوق متبوعة بشركة سودانية هى فرع من شركة "سوداتيل القومية" بنسبة الثلاثين فى المائة وتحتل اتصالات تونس ثمانية عشر فى المائة.

 


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