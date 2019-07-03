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عبد الحكيم عبد الناصر: والدى لم يمتلك أى فيلا فى العلمين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:36 م
عبد الحكيم عبد الناصر: والدى لم يمتلك أى فيلا فى العلمين المهندس عبد الحكيم عبد الناصر
كتب أحمد عرفة

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أكد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أن الزعيم الراحل لم يكن له أى فيلا مملوكة له أو للمشير عبد الحكيم عامر فى منطقة الساحل الشمالى بمرسى مطروح، وبالتحديد فى منطقة العلمين، ليتم بيعهم إلى إحدى الشركات العقارية العربية.

ورد عبد الحكيم عبد الناصر على مقال الكاتب الصحفى "عادل السنهورى" بعنوان من باع فيلا الزعيم عبد الناصر"، قائلا: "فى زيارة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمشروع السياحى بمنطقة الساحل قبل افتتاحه تفاجئ بإنشاء ڤلاتين فى الجهة الشرقية للفندق واحدة له والأخرى للمشير عبدالحكيم عامر، فأمر بضم الڤلاتين للفندق فورا".

وتابع نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: "حتى أختى هدى لما ذهبت إلى هناك خلال فترة زواجها عام 1965 لقضاء شهر العسل، تم حجز الڤيلا من الفندق كأى مواطن عادى وتم دفع الحساب عن المغادرة، وكان إيجار الفيلا فى هذا الوقت 10 جنيهات، مستطردا: "الڤلاتين المذكورتين لم يكونوا ملكية خاصة للرئيس الراحل أو المشير عبد الحكيم عامر وبناءا على أوامر الرئيس الراحل حينها لم يكونوا فى أى وقت تبع رئاسة الجمهورية، فمن أول يوم هما جزءاً من فندق العلمين التابع لشركة إيجوس".

لقراءة مقال الكاتب الصحفى عادل السنهورى:

http://www.youm7.com/4312109

 


جمال عبد الناصر

العلمين

المشير عبد الحكيم عامر

فيلا عبد الناصر

ممتلكات عبد الناصر

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