طرد رسام كندى من وظيفته بسبب كاريكاتير يهاجم دونالد ترامب بشأن المهاجرين

كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

فقد رسام كاريكاتير فى كندا وظيفته بعد رواج رسم له عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن رسام الكاريكاتير مايكل دى أدر، فقد وظيفته بعد 10 سنوات قضاها مع شركته.

ويظهر ترامب فى الكاريكاتير، الذى نشره دى أدر على حسابه بموقع "تويتر"، وهو يمارس هوايته المفضلة (لعب الجولف) على جثث مهاجرين ماتوا غرقا، ويسألهم "هل تمانعون فى أن ألعب".

الكاريكاتير

ويشير رسم الكاريكاتير إلى أوسكار ألبرتو مارتينيز وابنته البالغة من العمر 23 شهرا، أنجى فاليريا، اللذين ماتا غرقا أثناء محاولتهما عبور نهر ريو غراندى للوصول إلى الولايات المتحدة.

هذا ونشرت الشركة بيانا قالت فيه "من الخطأ تماما الإيحاء بأنها ألغت عقدا حرا معه بسبب رسم كاريكاتورى عن دونالد ترامب".



تغريدة رسام الكاريكاتير

وقالت الشركة فى بيانها "هذه رواية خاطئة انتشرت بتهور عبر وسائل التواصل الاجتماعى"، مؤكدة أن مايكل دى أدر لم يعرض عليها أبدا الرسوم الكاريكاتورية عن ترامب قبل نشرها، وأنها قررت بالفعل إعادة رسام كاريكاتير آخر إلى العمل لديها، أشارت إلى أنه يحظى بشعبية بين قرائها.

وأوضحت الشركة أن الاستغناء عن رسام الكاريكاتير مايكل دى أدر يستند إلى قرار تجاري، وليس بسبب رسوماته للرئيس الأمريكي.