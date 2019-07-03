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ضبط 95 قضية غش وتسريب امتحانات وابتزاز مادى عبر الانترنت

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:33 ص
ضبط 95 قضية غش وتسريب امتحانات وابتزاز مادى عبر الانترنت طلاب الثانوية العامة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط (95) قضية غش أثناء الامتحانات وابتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال أسبوع).
 
 
جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.
 
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال إسبوع عن ضبط (85) قضية (إبتزاز مادى-نصب على المواطنين - ترويج لبيع الآثار والأدوية المستورده مجهولة المصدر – سرقة حسابات - انتحال صفة) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت"، بالإضافة إلى 10 قضايا غش أثناء الامتحانات وبيع سماعات الغش.. حيث تبين قيام المتهمين بممارسة نشاطهم الإجرامى من خلال إدارة العديد من الصفحات على شبكة الإنترنت بإجمالى (125) صفحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.
 
 

غش

صفحات الغش

تسريب الامتحانات

الثانوية العامة

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