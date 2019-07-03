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ضبط 55 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:39 م
ضبط 55 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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ضبطت مديرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزى الأسلحة غير المرخصة، بالإشتراك وضباط الأمن العام، 55 قطعة سلاح متنوعة خلال يوم واحد.
 
وكانت مديرية امن أسيوط، قد شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة، لضبط الأسلحة غير المرخصة ، برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، والمقدم محسن شريت مفتش الأمن العام ، والعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وضباط الأمن المركزى، وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة عن ضبط 55 قطعة سلاح متنوعة، من بينها 7بنادق آلية، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين خرطوش ومسدسات خرطوش، وأخرى محلية الصنع، وكميات من الذخيرة المتنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.
 
 
 

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