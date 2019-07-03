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ضبط 12 قضية بث فضائى غير مرخص وملكية فكرية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:00 م
ضبط 12 قضية بث فضائى غير مرخص وملكية فكرية خلال 24 ساعة حملات شرطة المصنفات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

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وجهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملات أمنية لاستهداف جرائم البث الفضائى غير المرخص.

 

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12) قضية (مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

كما وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملات مكبرة لاستهداف جرائم الكسب غير المشروع والاختلاس والرشوة، وكل ما يخل بالأمن الاقتصادى.

 

وأسفرت جهود مباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط قضية أموال عامة.

 


البث الفضائي

قنوات فضائية غير مرخصة

ملكية فكرية

حقوق الملكية الفكرية

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