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ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح نارى بمطروح

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:40 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح نارى بمطروح حبس..ارشيفية
مطروح - حسن مشالي

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط عاطل  بحوزته 11 تذكرة هيروين وفرد خرطوش، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام، من ضبط بحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين.

تلقي اللواء  هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا  بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط " احمد ح ح "– مواليد 1980، تاجر خردة، مقيم في مطروح- وبحوزته 13 لفافة من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالي 21 جرام وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 وطلقتين من ذات العيار.·

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، من ضبط " العباسي ع ع "– 43 سنة، عاطل، مقيم في مدينة الحمام- وبحوزته 10 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 100 جرام وتم التحفظ على المتهمين والسلاح والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.

 

 


محافظة مطروح

ضبط حشيش

مواد مخدرة

قسم شرطة مطروح

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