ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة قبل بيعها على عملائهم بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين بحوزتهما 100 جرام هيروين و130 قرص مخدر بمنطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط عاطلين سبق إتهامها فى قضايا اتجار بالمخدرات وسلاح بدون ترخيص، وذلك أثناء بيعهم للمخدرات على عملائهم وبحوزتهم 100 جرام هيروين، و2 فرد محلى ، و4 طلقات، و130 قرص مخدر.

وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.