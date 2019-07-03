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ضبط شقيقين تشاجرا مع جيرانهما بالأسلحة النارية فى الجيزة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:20 ص
ضبط شقيقين تشاجرا مع جيرانهما بالأسلحة النارية فى الجيزة مشاجرة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
 
تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية. 
 
 
فانتقل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونيه الرائد هشام فتحي والنقيب يوسف طارق إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة.
 
 
وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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أمن الجيزة

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