سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط أطنان أغذية فاسدة و16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:43 م
ضبط أطنان أغذية فاسدة و16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر سلع فاسدة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية، ونجحت فى ضبط (136) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لإنتاج السلع الغذائية كائن بدائرة مركز شرطةأجا (بمحافظة الدقهلية ) لحيازته وإنتاجه كميةمن السلع الغذائية مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية، تم ضبط كميات قدرها (1,500)طن وخمسمائة كيلو جرام حلوى جافة) يشتبه فى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته تجميعه كمية من المستلزمات الطبية قدرها (16,350 ستة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون قطعة حشو أسنان – لوازم تركيب الأسنان) غير خاضعة لأى تحليل أو فحص طبى من الجهات المعنية بوزارة الصحة ، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية،تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

ونجحت شرطة التموين فى ضبط بائع إسطوانات بوتاجاز متجول وسيارة نقل قيادته –كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس (بمحافظة الدقهلية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها (134مائة وأربعة وثلاثون إسطوانة مختلفة الأحجام) (سعة 12,5 ، 25 كجم)والمخصصة للأغراض المنزلية والتجارية، واستيلائه عليها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى المقرر لها، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط ضبط (9) قضاياإسطوانات بوتاجاز ضُبط خلالها (164 أسطوانة، وضبط (6) قضايا مواد بترولية، ضُبط خلالها (62000لتر "سولار، بنزين"،وضبط (17) قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها (16,300طن دقيق، وضبط (269) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (14) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (1,613طن سكر".

 

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط (3) قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم وضبط (44) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (19,927طن-903 عبوات) وضبط (25) قضية فى مجال الغش غير غذائى، ضبط خلالها (22,810 طن بلاستيك ومنظفات –670 لتر، وضبط (740) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص.

 

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (28) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، وضبط (15) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (216 عبوة سجائر)، وضبط (9) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضبط خلالها (80,750 طن أسمدة وأعلاف، وضبط (7) قضايا فى مجال الألعاب النارية ضبط خلالها ( 7793 وحدة ألعاب نارية".


تموين

اغذية فاسدة

سلع مجهولة المصدر

حملات تموينية

سلع فاسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير تضامن إسنا بالأقصر : انهاء 2158 ملف للمواطنين بمشروع "تكافل وكرامة"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:38 م

لا تترك طفلك يغسل أسنانه بمفرده.. اعرف السبب

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:30 م

صور.. أطفال قرى إسنا يرسمون "علم مصر" على وجوههم قبل مباراة مصر وأوغندا

الأحد، 30 يونيو 2019 08:28 م

فيديو وصور.. رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب يفتتح محطة الصرف الصحي بمدينة إسنا

الأحد، 30 يونيو 2019 03:24 م

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد التدريب على الامتحان الموحد لكلية طب الفم والأسنان

السبت، 29 يونيو 2019 02:06 م

اضبط مخالفة.. أهالى إسنا يشتكون من طفح بيارة بجوار السجل المدنى..صور

السبت، 29 يونيو 2019 02:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة