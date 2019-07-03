ضبط أطنان أغذية فاسدة و16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية، ونجحت فى ضبط (136) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لإنتاج السلع الغذائية كائن بدائرة مركز شرطةأجا (بمحافظة الدقهلية ) لحيازته وإنتاجه كميةمن السلع الغذائية مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية، تم ضبط كميات قدرها (1,500)طن وخمسمائة كيلو جرام حلوى جافة) يشتبه فى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته تجميعه كمية من المستلزمات الطبية قدرها (16,350 ستة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون قطعة حشو أسنان – لوازم تركيب الأسنان) غير خاضعة لأى تحليل أو فحص طبى من الجهات المعنية بوزارة الصحة ، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية،تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط بائع إسطوانات بوتاجاز متجول وسيارة نقل قيادته –كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس (بمحافظة الدقهلية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها (134مائة وأربعة وثلاثون إسطوانة مختلفة الأحجام) (سعة 12,5 ، 25 كجم)والمخصصة للأغراض المنزلية والتجارية، واستيلائه عليها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى المقرر لها، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط ضبط (9) قضاياإسطوانات بوتاجاز ضُبط خلالها (164 أسطوانة، وضبط (6) قضايا مواد بترولية، ضُبط خلالها (62000لتر "سولار، بنزين"،وضبط (17) قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها (16,300طن دقيق، وضبط (269) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (14) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (1,613طن سكر".

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط (3) قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم وضبط (44) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (19,927طن-903 عبوات) وضبط (25) قضية فى مجال الغش غير غذائى، ضبط خلالها (22,810 طن بلاستيك ومنظفات –670 لتر، وضبط (740) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (28) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، وضبط (15) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (216 عبوة سجائر)، وضبط (9) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضبط خلالها (80,750 طن أسمدة وأعلاف، وضبط (7) قضايا فى مجال الألعاب النارية ضبط خلالها ( 7793 وحدة ألعاب نارية".