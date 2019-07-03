صور.. 500 فرصة عمل للشباب فى ملتقى التوظيف بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بالشباب، وأنه من ضمن توجيهاته إقامة مؤتمرات لتوظيف الشباب فى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق بين مديريات القوى العاملة والشركات، مشيرا إلى أنه سيتم توفير أكثر من 500 فرصة عمل لأبناء جنوب سيناء من خريجى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والمؤهلات العليا للعمل فى قطاع السياحة بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال انطلاق البرنامج العاجل لأبناء المحافظات الحدودية فى مجال التوظيف وخلق فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص بالديوان العام لمحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة وفوزى همام السكرتير العام المساعد ومديرى الفنادق بشرم الشيخ وعدد كبير من الشباب.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن تلك الوظائف هى البداية لتوفير عدد من فرص العمل للشباب خاصة أنه سيتم افتتاح جامعة الملك سالمان إبريل القادم وسيتم توفير فرص عمل بها لأبناء المحافظة، وكذلك ميناء الطور بالإضافة إلى مراكز الشباب.

وطالب المحافظ الشباب بالتقدم للعمل بقطاع السياحة خاصة أن هذا القظاع يوفر فرص عمل للشباب فى كافة الإدارات.

من جانبه أكد أحمد فؤاد مساعد مدير شئون العاملين بإحدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ، أن فرص العمل المتاحة تناسب الشباب والفتيات وأنهم يتمتعون بالعديد من المزايا أهمها التأمين عليهم والرعاية الصحية الكاملة وتوفير سكن بالإضافة إلى الوجبات مجانا والمرتب يبدأ من 2000 جنيه عند التعيين قابل للزيادة مع الخبرة فى العمل.

وأشار إلى أن المنشآت السياحية تحتاج 50 شابا وفتاة للعمل بها فى إدارات وتخصصات مختلفة.

وفى نهاية اللقاء طالب المحافظ الشباب بتسجيل أسمائهم للحصول على فرصة عمل قائلا: إن هناك نماذج ناجحة فى قطاع السياحة بدأت من الصفر حتى أصبح مديرا للفندق.



ملتقى التوظيف بجنوب سيناء



ملتقى التوظيف بجنوب سيناء (



ملتقى التوظيف بجنوب سيناء