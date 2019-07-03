صور.. محافظ دمياط تتفقد معرض الفن التشكيلى بقصر الثقافة

دمياط - عبده عبد البارى

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض الفن التشكيلى المتنوع بقصر ثقافة دمياط وهو معرض لنخبة متميزة من فنانى دمياط، وذلك لافتتاح الدورة الأولى من معرض دمياط للكتاب المقام على أمام مكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وقيادات وزارة الثقافة.

كما تفقدت محافظ دمياط مسرح قصر ثقافة دمياط وشهدت عرض فنى حركى.

يذكر أن معرض الكتاب بدمياط مقام على مساحة 450 متر مربع بمشاركة 30 ناشرًا من قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة، وتتضمن فعالياته أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تقام بالتعاون مع مكتبة مصر العامة والهيئة العامة لقصور الثقافة إلى جانب وزارة التربية والتعليم.