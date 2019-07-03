سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الدقهلية يلتقى وفد صندوق تحيا مصر لتنفيذ مبادرة "نور حياة"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:11 م
صور.. محافظ الدقهلية يلتقى وفد صندوق تحيا مصر لتنفيذ مبادرة "نور حياة" محافظ الدقهلية يلتقى وفد صندوق تحيا مصر
الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، وفد صندوق تحيا مصر الذى يضم شادى سالم نائب مدير المشروعات وأحمد خيرى مدير برنامج الدعم الاجتماعى بالصندوق لإطلاق المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "نور حياة" لعلاج ضعف وفقدان الإبصار لأبناء محافظة الدقهلية .

 

وأعلن محافظ الدقهلية، أن المبادرة ستنطلق غداً الخميس والجمعة باستاد المنصورة الرياضى وتستمر المبادرة لمدة 3 سنوات تستهدف جميع مراكز ومدن وقرى الدقهلية.

 

وأوضح شاروبيم أن المبادرة تستهدف المواطنين الأكثر احتياجا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لعمل مسح طبى لهم وتوفير كافة الأدوية الطبية اللازمة والتدخل الجراحى للحالات الحرجة من خلال مستشفيات القوات المسلحة ومنها مستشفى المنصورة العسكرى.

 

وقال محافظ الدقهلية، إننا أمام برنامج طموح ومبادرة أكثر من رائعة ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى ستحقق نجاحا كبيرا وغير مسبوق كما حدث فى مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سى والتى استهدفت اكثر من 4 مليون مواطن من أبناء محافظة الدقهلية وأسفرت عن اكتشاف 69 ألف مواطن مصابين بفيروس سى تم تلقى عدد كبير منهم للعلاج وجارى معالجة ما تبقى منهم وصرف العلاج بالمجان.

 

وأكد شاروبيم على تقديم كل الدعم لإنجاح تلك المبادرة من اجل استهداف المواطنين الأكثر احتياجا داخل مدن وقرى محافظة الدقهلية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعي.

 

حضر اللقاء الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة والسيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة.

 

محافظ الدقهلية يلتقى وفد صندوق تحيا مصر (1)
محافظ الدقهلية يلتقى وفد صندوق تحيا مصر 
 
محافظ الدقهلية يلتقى وفد صندوق تحيا مصر (2)
محافظ الدقهلية يلتقى وفد صندوق تحيا مصر 

 

محافظ الدقهلية يلتقى وفد صندوق تحيا مصر (3)
محافظ الدقهلية يلتقى وفد صندوق تحيا مصر 

الدقهلية

أخبار الدقهلية

مبادرة نور الحياة

محافظ الدقهلية

صندوق تحيا مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة