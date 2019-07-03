صور.. محافظ الدقهلية يلتقى وفد صندوق تحيا مصر لتنفيذ مبادرة "نور حياة"

الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، وفد صندوق تحيا مصر الذى يضم شادى سالم نائب مدير المشروعات وأحمد خيرى مدير برنامج الدعم الاجتماعى بالصندوق لإطلاق المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "نور حياة" لعلاج ضعف وفقدان الإبصار لأبناء محافظة الدقهلية .

وأعلن محافظ الدقهلية، أن المبادرة ستنطلق غداً الخميس والجمعة باستاد المنصورة الرياضى وتستمر المبادرة لمدة 3 سنوات تستهدف جميع مراكز ومدن وقرى الدقهلية.

وأوضح شاروبيم أن المبادرة تستهدف المواطنين الأكثر احتياجا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لعمل مسح طبى لهم وتوفير كافة الأدوية الطبية اللازمة والتدخل الجراحى للحالات الحرجة من خلال مستشفيات القوات المسلحة ومنها مستشفى المنصورة العسكرى.

وقال محافظ الدقهلية، إننا أمام برنامج طموح ومبادرة أكثر من رائعة ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى ستحقق نجاحا كبيرا وغير مسبوق كما حدث فى مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سى والتى استهدفت اكثر من 4 مليون مواطن من أبناء محافظة الدقهلية وأسفرت عن اكتشاف 69 ألف مواطن مصابين بفيروس سى تم تلقى عدد كبير منهم للعلاج وجارى معالجة ما تبقى منهم وصرف العلاج بالمجان.

وأكد شاروبيم على تقديم كل الدعم لإنجاح تلك المبادرة من اجل استهداف المواطنين الأكثر احتياجا داخل مدن وقرى محافظة الدقهلية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعي.

حضر اللقاء الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة والسيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة.



محافظ الدقهلية يلتقى وفد صندوق تحيا مصر



محافظ الدقهلية يلتقى وفد صندوق تحيا مصر