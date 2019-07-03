صور.. كشف طبى مجانى لـ400 مواطن بالشرقية وصرف نظارات طيبة لهم

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية التضامن بالشرقية، إجراء الكشف الطبى على 400 حالة مرضية من المواطنين الأولى بالرعاية بمركزى الزقازيق والقنايات بدعم صندوق تحيا مصر، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "نور حياة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتستهدف القضاء على مسببات العمى وفقد البصر.

وأوضح محمد كمال حجاجى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لعدد 400 مواطن من أبناء قرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق ومدينة القنايات وتشمل الكشف الطبى وتوزيع النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه الزرقاء والبيضاء والجراحات المتوسطة بالمجان بالإضافة إلى توزيع وجبات غذائية مجانية مشيراً إلى أن المبادرة لاقت ترحيباً كبيراً وسط إقبال كثيف من المواطنين بمختلف الفئات العمرية للمشاركة وإجراء الكشف الطبى والتشخيص اللازم للعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار.



كشف طبى مجانى لـ400 مواطن بالشرقية



كشف طبى مجانى لـ400 مواطن بالشرقية



كشف طبى مجانى لـ400 مواطن بالشرقية