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صور.. قرية منايف بالإسماعيلية تعانى من نقص الخدمات.. المياه لا تصلح للشرب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:00 ص
صور.. قرية منايف بالإسماعيلية تعانى من نقص الخدمات.. المياه لا تصلح للشرب قرية منايف الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى

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منايف الإسماعيلية إحدى قرى الإسماعيلية تتبع مركز ومدينة أبوصوير ومنذ سنوات طويلة تعانى من نقص الخدمات الأساسية من مياه شرب وكهرباء ورصف طرق بالإضافة إلى مشكلة المياه الجوفية التى تسببت فى بوار مساحات كبيرة من أراضى القرية التى أشتهرت بزراعات الخضر والفاكهة وخاصة المانجو الإسماعيلى، وتم إدراجها مؤخرا ضمن القرى الأكثر إحتياجا، حيث شهدت مجموعة من المشروعات أهمها مشروع إنشاء محطة مياه الشرب وكوبرى المشاة الذى يربط شطرى القرية ويحميها من حوادث الطريق الصحراوى وبالرغم من ذلك لازالت بعض المشاكل تؤرق أهالى قرية المنايف.

يقول محمد سالم عزت، ان محطة مياه شرب المنايف والتى تم الإنتهاء منها مؤخرا لا تعمل بكامل طاقتها وهناك أعطال كثيرة بالمحطة والمياه التى تصل للمواطنين ملوثة وبها نسبة كبيرة من العكارة ولا تصلح للشرب .

ويؤكد رأفت أبو العباس من أبناء القرية أن المشكلة الأساسية التى تعانى منها القرية هى المياه الجوفية والتى تسببت فى بوارالأراضى الزراعية الخصبة وهى المنطقة المحصورة بين كبرى 5 وكبرى 7  بالقرية، وأن هذة الأرض مهددة بالبوارلإرتفاع نسبة الرشح من ترعة المنايف وهى منطقة محرومة من الصرف المغطى حتى الآن.

ويطالب نصرمهدي بضرورة إنهاء مشكلة المساقى وتغطيتها للتقليل من الآثار المترتبة على تركها مفتوحة، والتي تضر بالمواطنين والأطفال بالقرية، بالإضافة إلى إنتشار الحشرات التى تصيب المواطنين بالأمراض.

 ومن جهته قال سميرعطية رئيس قرية المنايف أنه يتم حاليا إدراج المنطقة المحصورة بين كوبرى 5 وكوبري 7 ضمن مشروع  الصرف الزراعي المغطى  بالتنسيق مع الصرف الزراعى كما تم الإنتهاء من شبكات الإنحدار الخاصة بمشروع إنشاء محطة مياه الشرب، وذلك بمنطقتى السماكين والمجاورة، لإنهاء مشكلة ضعف المياه، وجارى تغطية عدد من المساقى الموجودة بالقرية ومنها عزبة أبوشومان، وأبو دهشان، وأبو سالم، كما تم الأنتهاء من إنشاء كوبري مشاه علوى أمام مدرسة الإمام مالك للتعليم الأساسى بتكلفة 4 مليون جنية ورفع قدرات المحولات الموجودة ببعض توابع القرية وإنشاء محولات جديدة.

وأوضح المحاسب سيد النخيلى رئيس مدينة أبوصوير أنه تم إدراج قرية المنايف ضمن مبادرة مؤسسة مصر الخير وبدعم من البنك الأهلي ومشاركة التربية والتعليم وتحت رعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، لتنفيذ برامج التنمية ومنها إصلاح وصيانة عدد من المدارس ، حيث تم إختيار مدرسة مالك للتعليم الأساسى ومدرسة المنايف الغربية الإبتدائية وتشمل المبادرة صيانة وإصلاح المبانى، ومساعدة الطلاب والكشف الطبى عليهم ومنحهم العلاج مجانا.

 

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