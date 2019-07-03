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صور.. ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحى الجمرك فى الإسكندرية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:01 م
صور.. ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحى الجمرك فى الإسكندرية جانب من الحملة التفتيشية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهدت شوارع حى الجمرك بالاسكندرية، حملة تفتيش مكبرة شاملة على المطاعم والباعة الجائلين بالجمرك بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية والتأمينية اللازمة، ومصادرة كافة أسطوانات الغاز التى تُسبب خطورة على البيئة المُحيطة.

وتابعت الحملة مدى صحة تخزين الطعام والتأكد من مصدره، وفحص اللحوم بثلاجات المطاعم، وفترة صلاحيتها وصحة تخزينها، وأيضًا توفر حاويات للقمامة مغلقة أمام كل مطعم، والتخلص الآمن من النفايات، كما تم فحص إجراءات الأمن والسلامة من توفر طفايات الحريق صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق بشوارع؛ قصر رأس التين والناضورى وأبو وردة والترسانة وجودة وصلاح الحكيم، وتم التحفظ على العديد من الإشغالات التى تتعدى على حرم الطريق بالإضافة إلى تحصيل غرامات فورية من المخالفين.

وأسفرت الحملة أيضاً عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى منها؛ 50 كجم من المخلل و10 كجم من البطاطس و5 كجم لحم مفروم وكميات من الدجاج وذلك من خلال مباحث التموين والطب البيطرى ومفتش الأغذية بالحملة.

كما تم تحرير عدد من المحاضر منها؛ لمخالفة الإشترطات البيئية وعدم توفر شهادات صحية لدى العاملين بالمطاعم، وتم توجيه الإنذار لبعض المطاعم لعدم صيانة المدخنة وبعضها لعدم تركيب برقع أعلى موقد التسوية.

جاءت الحملة من إعداد إدارة اللجان والمجالس بالحى وبتشكيل من عدة تخصصات مختلفة من؛ الأمن الصناعى ورخص المحلات وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية وشئون البيئة والرصد البيئى والطب البيطرى ومفتش الأغذية بمنطقة الجمرك الطبية ومباحث التموين ومكتب العمل والأمن الصناعى.

 

جانب من الحملة التفتيشية (2)
جانب من الحملة التفتيشية (2)

 

جانب من الحملة التفتيشية (3)
جانب من الحملة التفتيشية

 

جانب من الحملة التفتيشية (4)
جانب من الحملة التفتيشية

 

جانب من الحملة التفتيشية (1)
جانب من الحملة التفتيشية

الاسكندرية

حى الجمرك

اغذية فاسدة

الوجبات الجاهزة

أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمى

حملة تموينية

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