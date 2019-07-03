صور.. سكرتير عام المنوفية يتفقد أعمال مصنع أبو خريطة لتدوير القمامة بشبين الكوم

المنوفية - محمود شاكر

تفقد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، مصنع تدوير القمامة بأرض أبو خريطة بحى غرب شبين الكوم للوقوف على آخر المستجدات ، حيث رافقه وفد من الشركة المنفذة للمشروع ، ومديرى مديريات الطرق والنقل والرى، ورئيس حى غرب مدينة شبين الكوم، ومديرى إدارات البيئة والإسكان بالمحافظة.

تفقد السكرتير العام الأعمال الإنشائية والمدنية والتأكد من الالتزام بالدقة والجودة العالية ومطابقتها للمواصفات والإشتراطات الفنية والبيئية وبحث سبل رصف الطرق المؤدية للمصنع من جميع الجهات وكذا الوقوف على أخر المستجدات بالمصنع، موجهاً الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد لسرعة إنهاء الأعمال المدنية والإنشائية خلال يوليو الجارى .

جدير بالذكر أن المصنع يقام على مساحة 5 أفدنة وبأحدث التكنولوجيا العالمية و بسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة وسيضم المصنع خط انتاج متكامل لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية ، كما سيضم المصنع خط إنتاج متكامل لإجراء عملية الفرز وفق أساليب علمية متطورة تكفل الإستفادة من هذه النفايات.