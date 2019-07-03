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صور .. رئيس جامعة بنى سويف يتفقد استراحة أعضاء هيئة التدريس

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:16 م
صور .. رئيس جامعة بنى سويف يتفقد استراحة أعضاء هيئة التدريس رئيس جامعة بني سويف يقوم بزيارة تفقدية لاستراحة أعضاء هيئة التدريس
بنى سويف : هانى فتحى

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قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لاستراحة أعضاء هيئة التدريس بصلاح سالم، وذلك في إطار متابعة أعمال الصيانة والتطوير والدهانات اللازمة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالاستراحة.  
 
وتابع رئيس الجامعة، خلال جولته، عددا من غرف السكن ودورات المياه، وتجهيزات المبنى، وأعمال الإنارة، والنظافة، والمقاعد وأماكن الاستراحات، إضافة إلى نظام الدفاع المدني والإنذار الآلي والإطفاء والذي يتطابق مع نظم السلامة والصحة المهنية.
 
رئيس جامعة بني سويف يقوم بزيارة تفقدية لاستراحة أعضاء هيئة التدريس (1)
رئيس جامعة بني سويف يقوم بزيارة تفقدية لاستراحة أعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة بني سويف يقوم بزيارة تفقدية لاستراحة أعضاء هيئة التدريس (2)
رئيس جامعة بني سويف يقوم بزيارة تفقدية لاستراحة أعضاء هيئة التدريس 

رئيس جامعة بني سويف يقوم بزيارة تفقدية لاستراحة أعضاء هيئة التدريس (3)
رئيس جامعة بني سويف يقوم بزيارة تفقدية لاستراحة أعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة بني سويف يقوم بزيارة تفقدية لاستراحة أعضاء هيئة التدريس (4)
رئيس جامعة بني سويف يقوم بزيارة تفقدية لاستراحة أعضاء هيئة التدريس

 


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