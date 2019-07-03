صور.. حملة لتحصين العجول ضد مرض الحمى القلاعية غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى العامرية أول غرب الاسكندرية ، تحت إشراف العميد فادي وديع نقولا رئيس حي العامرية أول ، حملة لتحصين الماشية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ، حيث تم تحصين العجول ضد الحمى القلاعية بقرية العلا الشرقية بحضور رئيس قسم العشوائيات بالحي وقد تم تحصين عدد 61 من الابقار و79 من الجاموس بإجمالي 140 رأسا.

من جهه اخرى وبناء على تعليمات العميد فادي وديع نقولا رئيس حي العامرية أول قامت إدارة التطهير تحت إشراف مديرة التطهير باستكمال حملة مكافحة الحشرات الطائرة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية برش الدخان بعبد القادر بحرى وسوق البردويل ومساكن البوسطة ومربع الورش وقرية الأطفال sos للاطفال.

وفي إطار الاهتمام بنظافة الشوارع ورفع المخلفات بنطاق الحي قامت إدارة الرصد البيئي بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع المخلفات من عبد القادر بحري والمستعمرة ونادى الساحة وسور البحرية ومساكن مبارك.



حملة لتحصين العجول ضد مرض الحمى القلاعية غرب الإسكندرية



حملة لتحصين العجول ضد مرض الحمى القلاعية غرب الإسكندرية