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صور .. حملات مسائية للرصف و إزالة إشغالات الطريق غرب الإسكندرية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:41 م
صور .. حملات مسائية للرصف و إزالة إشغالات الطريق غرب الإسكندرية رصف الطرق
الاسكندرية جاكلين منير

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قامت إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق  بحي غرب الإسكندرية  بمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل حيث تم  الانتهاء من أعمال الرصف بطبقة الاسفلت السطحية بشارع الأمان بحرى من ابن مرداس حتى تقاطع شارع ابن عدى بطبقة بمساحة حوالى 350 متر.
 
جاء ذلك بناء على تعليمات  الدكتور عبدالعزيز قنصوه وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب للاهتمام بالمظهر الجمالى وعودة الثغر لسابق عهدها
 
وأكد حى غرب انة جاري متابعة الاعمال لحين الانتهاء من خطة  الرصف خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019-2018 وذلك بوجود مدير ادارة الطرق  ورئيس قسم المرافق ومسؤولي مديرية الطرق والنقل  وجاري استكمال باقي الاعمال.
 
من جهه أخرى و استمرار حملة مكافحة القوارض والحشرات الضارة ، قام الحى بحملة لرش المبيدات  ودعمها  لمكافحة القوارض والحشرات الضارة لحماية  المواطنين من الناموس والبعوض والروائح الكريهة والقوارض بمختلف شوارع بنطاق الحى والحشرات والفئران  للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان و لمكافحة انتشار الحشرات الضارة.
 
حيث قامت إدارة الرصد البيئي بحي غرب برش المبيدات بشوارع بحديقة خفاجة بشارع المكس ، شارع المتراس،  شارع 188 بالورديان.
 
فيما شن الحى حملة لازالة اشغالات الطريق ، تنفيذا وأعمال وإنفاذ للقانون وحفاظا على هيبة دولة القانون ، بفرض رسوم على السرادقات كما نصت المادة رقم 22من القانون 140 الخاص بأشغال الطريق والتي تسرى أحكام القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.
 
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الاسكندرية

حى غرب

اعمال رصف

اشغالات الطريق

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