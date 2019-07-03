صور.. توافد الفتيات والسيدات على المركز الطبى ببنها للمشاركة بحملة سرطان الثدى

واصل المركز الطبي بمدينة بنها، استقبال الفتيات والسيدات للمشاركة فى مبادرة الكشف عن سرطان الثدى وسط قيام أطباء الصيادلة والتمريض لمساعدتهن فى الكشف وتقديم المشاورة الطبية لهن .

وتستهدف الحملة مليون و600 ألف سيدة بالمحافظة، جرى الاستعداد لها من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى.

وأكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه جرى الاستعانة بأطباء مدربين ومتخصصين في مجال الكشف عن سرطان الثدى، وأن المبادرة تقدم خدمات صحية جيدة للمرأة التي تشمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشكلات البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة.

وأضاف المحافظ، أن عمليات الفحص تجرى من خلال طبيبات وممرضات فقط وأن الحمله تستهدف الكشف عن الإناث فوق سن الـ18 عاما.

وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة القومية تهدف إلى مسح شامل للسيدات من سن 18 عاما لما فوق ودعم صحة المرأة وأن الكشف والعلاج بالمجان، وجرى الدفع بـ175 فرقة بالوحدات الصحية وتدريب 190 طبيبة.

وأشار إلى أنه حال وجود مؤشرات لإصابة السيدة يجري تحويلها للفحص على "الماموجرام" ثم تسحب عينة للتأكيد النهائي بإيجابية أو سلبية الحالة، والمصابة تحول إلى المستشفى لتلقى العلاج والعلاجات الحديثة تطورت بشكل كبير وتقضى على المرض.