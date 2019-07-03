سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

لليوم الثالث..

صور.. توافد الفتيات والسيدات على المركز الطبى ببنها للمشاركة بحملة سرطان الثدى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:47 م
صور.. توافد الفتيات والسيدات على المركز الطبى ببنها للمشاركة بحملة سرطان الثدى توافد الفتيات والسيدات علي المركز الطبي ببنها
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل المركز الطبي بمدينة بنها، استقبال الفتيات والسيدات للمشاركة فى مبادرة الكشف عن سرطان الثدى وسط قيام أطباء الصيادلة والتمريض لمساعدتهن فى الكشف وتقديم المشاورة الطبية لهن .

وتستهدف الحملة مليون و600 ألف سيدة بالمحافظة، جرى الاستعداد لها من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى.

وأكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه جرى الاستعانة بأطباء مدربين ومتخصصين في مجال الكشف عن سرطان الثدى، وأن المبادرة تقدم خدمات صحية جيدة للمرأة التي تشمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة  بداية من سوء التغذية ومشكلات البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة.

وأضاف المحافظ، أن عمليات الفحص تجرى من خلال طبيبات وممرضات فقط وأن الحمله تستهدف الكشف عن الإناث فوق سن الـ18 عاما.

وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة القومية تهدف إلى مسح شامل للسيدات من سن 18 عاما لما فوق ودعم صحة المرأة وأن الكشف والعلاج بالمجان، وجرى الدفع بـ175 فرقة بالوحدات الصحية وتدريب 190 طبيبة.

وأشار إلى أنه حال وجود مؤشرات لإصابة السيدة يجري تحويلها للفحص على "الماموجرام" ثم تسحب عينة للتأكيد النهائي بإيجابية أو سلبية الحالة، والمصابة تحول إلى المستشفى لتلقى العلاج والعلاجات الحديثة تطورت بشكل كبير وتقضى على المرض.

 
توافد الفتيات والسيدات علي المركز الطبي ببنها للمشاركة بحملة سرطان الثدى (1)
توافد الفتيات والسيدات علي المركز الطبي ببنها للمشاركة بحملة سرطان الثدى 

توافد الفتيات والسيدات علي المركز الطبي ببنها للمشاركة بحملة سرطان الثدى (2)
توافد الفتيات والسيدات علي المركز الطبي ببنها للمشاركة بحملة سرطان الثدى

توافد الفتيات والسيدات علي المركز الطبي ببنها للمشاركة بحملة سرطان الثدى (3)
توافد الفتيات والسيدات علي المركز الطبي ببنها للمشاركة بحملة سرطان الثدى 

توافد الفتيات والسيدات علي المركز الطبي ببنها للمشاركة بحملة سرطان الثدى (4)
توافد الفتيات والسيدات علي المركز الطبي ببنها للمشاركة بحملة سرطان الثدى 
 

سرطان الثدي

مبادرة رئيس الجمهورية

صحة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة