سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:52 م
صور.. تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديدن عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات منافذ البيع الخاصة بشباب الخريجيين، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد،بتوفير فرص عمل غير تقليدية لشباب الخريجيين والتى يجرى تركيبها بمواقع الممشى السياحى شمال وغرب مدينة الخارجة، وفى عدة مواقع أخرى بالمدينة.
 
وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة،أن فرق الفنيين من الوحدة المحلية قامت بنقل الاكشاك الخشبية الى مواقع التركيب بالممشى السياحى غرب مدينة الخارجة، مشيرا إلى أن تلك الاكشاك الخشبية تم تصنيعها فى ورش مدرسة الثانوية الصناعية بالخارجة، وفقا للبروتوكل الموقع بين الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم، لتنفيذ تلك الاكشاك الخشبية، بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.
 
تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة (1)
تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة

تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة (2)
تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة 

تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة (3)
تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة

تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة (4)
تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة

تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة (5)
تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة 

تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة (6)
تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة

تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة (7)
تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة

تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة (8)
تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة 

تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة (9)
تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة 

 


محافظه الوادى الجديد

الوادى الجديد

فرص عمل

الممشى السياحى

مجلس مدينة الخارجه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على موعد التسجيل و امتحان القدرات بكلية التربية الرياضية بالوادى الجديد

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:19 م

محافظ الوادى الجديد: تمويل 50 مشروعا بـ 12.2 مليون جنيه ضمن "مشروعك "

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:20 م

صور.. "ازرع مورينجا".. مبادرة جديدة لزراعة شجرة "الحياة " بالوادى الجديد (صور)

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:15 م

محافظ الوادى الجديد:نتوسع بمشروعات القيمة المضافة لتعظيم الاستفادة من مواردنا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:30 ص

الوادى الجديد تحصد 12مركزا بأوائل الدبلومات الفنية على مستوى قطاع الصعيد

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة