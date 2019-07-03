صور.. تنفيذ المرحلة الثانية لمنافذ الشباب فى الممشى السياحى بالخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديدن عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات منافذ البيع الخاصة بشباب الخريجيين، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد،بتوفير فرص عمل غير تقليدية لشباب الخريجيين والتى يجرى تركيبها بمواقع الممشى السياحى شمال وغرب مدينة الخارجة، وفى عدة مواقع أخرى بالمدينة.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة،أن فرق الفنيين من الوحدة المحلية قامت بنقل الاكشاك الخشبية الى مواقع التركيب بالممشى السياحى غرب مدينة الخارجة، مشيرا إلى أن تلك الاكشاك الخشبية تم تصنيعها فى ورش مدرسة الثانوية الصناعية بالخارجة، وفقا للبروتوكل الموقع بين الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم، لتنفيذ تلك الاكشاك الخشبية، بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.