صور.. تمثال للاعبين متحدى الإعاقة.. مشروع تخرج فى "فنون جملية" بالمنيا

كتب ـ محمود عجمى

محمود فؤاد الطالب بالفرقة الرابعة بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، صمم تمثالا فنيا مجسدا لاعبين من متحدي الإعاقة في الاوليمبياد، منحوت بالطين الأسواني، كإحدى مشروعات التخرج الخاصة بكلية الفنون الجميلة .

وقال الطالب محمود فؤاد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع":" أن فكرة تصميم تمثالين لاعبين من متحدي الإعاقة؛ للتأكيد علي أن الإعاقة ليست جسدية بل إعاقة إرادة وجهد وعزيمة، لأنهم استطاعوا أن يتحدوا أنفسهم ويثبتوا للجميع أن المستحيل يصبح سهلا بالإرادة والعمل المتواصل والعزيمة، بل وأصبحوا مصدر إلهام للآخرين، وذلك فهم يستحقون أن يُصنع لهم تمثالا للتحدي والعزيمة والإصرار.

وأوضح طالب الفنون الجميلة بالمنيا، أنه قرر أن يكون مشروع تخرجه عن تصميم تمثالا لاعبين من متحدي الإعاقة، وبدأت فى تصميم التمثالين باستخدام خامة الطين الأسوانى، ويبلغ ارتفاع اللاعب 160 سم تقريبا × 40 سم كمجسم يحاكي الحجم الطبيعي للأنسان، مشيرا إلي تصميم هيكل حديدي من الداخل وأخذ المقاسات والأبعاد قبل بدء العمل .

ولفت الطالب، إلى أن تصميم التمثالين استغرق 16 يوما حتى تم الانتهاء من تصميهم بالطين الأسواني، كما أنه حرص علي ان يمسك اللاعب الشعلة والتي ترمز إلي الأمل والأنجاز الذي يستطيع الانسان ان يحققه؛ مُشيرًا إلى أنه تم عرض مشروع التخرج علي لجنة من اساتذة جامعة المنيا وتضم الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودكتور بقسم النحت، و الدكتور ايهاب الاسيوطي رئيس قسم النحت بالكلية، والدكتور جرجس استاذ بقسم النحت والدكتور مايكل عادل بقسم النحت؛ وابدوا الجميع اعجابهم بالتصميم مؤكدا علي دقة التشريح .