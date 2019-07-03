صور.. المئات بنيويورك يشيعون جثمان محقق كافح لصرف تعويضات لضحايا هجمات سبتمبر

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

حالة من الحزن سيطرت على مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الأربعاء،حيث شيع المئات جثمان المحقق السابق بشرطة نيويورك لويس ألفاريز،والذى كافح من أجل حصول ضحايا هجمات سبتمبر على تعويضات مناسبة تليق بهم.



تشييع الجثمان

وطالب ألفاريز صاحب الـ53 عاما خلال مقابلة مع "جون ستيورات" الكونجرس الأمريكى بتمديد صندوق التعويضات المخصص لضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، ونقل بعدها بأيام إلى دار لرعاية المسنين، وفقا لصحيفة "الجارديان" ،كما طالب ألفاريز الكونجرس بتمرير تشريعات لتوفير تعويضات طبية مستمرة للضحايا والمصابين والمستجيبين الأوائل لإنقاذ العالقين، وقاد حملة لمساعدة هؤلاء المصابين وعائلات الضحايا.



تشييع جثمان المحقق السابق بشرطة نيويورك لويس ألفاريز



وأصيب الأمريكى بالسرطان عام 2016، وأشارت الصحيفة إلى أن سبب إصابته بالمرض هو 3 أشهر قضاها ألفاريز تحت أنقاض مركز التجارة العالمى بعد هجمات 2001، حيث كان أول المستجيبين لعمليات إنقاذ العالقين والمصابين تحت أنقاض برجى التجارة.



جثمان المحقق السابق بشرطة نيويورك لويس ألفاريز

وقال الضابط السابق فى مقابلة مع "فوكس نيوز" الأمريكية، "أخبرونا أن الهواء آمنا .. لكنه لم يكن كذلك"، وتابع "لست شخصا مميزا فعلت ما فعله رجال آخرين وها نحن ندفع الثمن"، وأوضح أنه أصيب بالسرطان عقب 16 عاما من تعرضه للغبار والركام فى موقع هجمات سبتمبر، موضحا أن مزيد من المستجيبين سيصابون بالمرض.



جثمان المحقق السابق بشرطة نيويورك لويس ألفاريز



كانت السلطات الأمريكية قررت تقليص نصف مدفوعاتها للمرضى ممن يعانون من السموم الناتجة عن هجمات سبتمبر، وتشير الصحيفة إلى أن أكثر من 200 ألف شخص أصيبوا أو ماتو بالسرطان وأمراض فى التنفس وأمراض أخرى بسبب صدمة 11 سبتمبر، وأعلن رئيس شرطة نيويورك، اليوم السبت، وفاة ألفاريز قائلا إنه كان "مصدر إلهام وبطل محارب وصديق"، متعهدا بعدم نسيانه، وانهالت التعليقات المدافعة عن "بطل" هجمات سبتمبر الذى كان أول من شارك فى عمليات الإنقاذ وقائد حملة التعويضات للمصابين.