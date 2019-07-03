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صور.. اكتشاف كنز أثرى ثمين تحت الأرض وسط شوارع العاصمة الروسية موسكو

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:08 م
صور.. اكتشاف كنز أثرى ثمين تحت الأرض وسط شوارع العاصمة الروسية موسكو العملات الأثرية المكتشفة
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن الموقع الرسمى لمحافظ موسكو، عن اكتشاف كنز من القطع النقدية الأثرية فى باطن أحد شوارع المدينة، وفقا لـRT الروسية. 

 

وجاء فى بيان نشر على الموقع: "تمكن علماء الآثار مؤخرا من العثور على كنز أثرى مكون من 60 قطعة معدنية مخبأة فى صندوق حديدى فى شارع كوستيانسكى وسط العاصمة الروسية موسكو".

العملات الأثرية
العملات الأثرية

 

وأشار البيان إلى أن القطع النقدية المذكورة تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، وكانت متداولة فى عهد القيصر الروسى السابق نيقولاى الثانى.

 

وأوضح الخبراء أن هذه اللقية تعتبر من أهم الكنوز الأثرية التى عثر عليها فى موسكو خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المحتمل أن صاحبها الأساسى خبأها تحت الأرض أيام الثورة أو الحرب الأهلية التى مرت بها روسيا مطلع القرن الماضى.

العملات الأثرية المكتشفة
العملات الأثرية المكتشفة

 

وكان علماء الآثار فى موسكو، اكتشفوا مصادفة منذ مدة مجموعة من العملات الورقية الأثرية التى كانت مخبأة فى تجويف مقذوف مدفع، وتعود تواريخ الإصدار إلى الفترة الممتدة ما بين 1898 و1910.

 

 


روسيا

الاثار

موسكو

عملات اثرية

اكتشاف كنز

كنز

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