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صحة بنى سويف: 35 قافلة مجانية لتوفير الخدمات لمواطنى المناطق النائية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:50 م
صحة بنى سويف: 35 قافلة مجانية لتوفير الخدمات لمواطنى المناطق النائية الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن القوافل الطبية العلاجية تسهم فى مواجهة المشاكل الصحية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والصحراوية والمحرومة بقرى المراكز السبع الإدارية بالمحافظة.

 

وأشار "حميدة" فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى تنظيم المديرية 35 قافلة مجانية تضم 12 تخصص وعيادة فحص للمترددين خلال النصف الأول من العام الحالى 2019، وفحص خلالها الأطباء 43 ألف 489 مواطنا، كما أجريت فحوصات دم لـ 3116، وطفيليات لـ 1059 منهم.

 

وتابع "حميدة": وشملت القوافل -التى يشرف عليها فريق تقوده الدكتور هايدى عبدالوهاب- وتنفذ على مدى يومين متتاليين بكل قرية، 4 قوافل بمركز بنى سويف، 4 بمركز الواسطى - 6 بمركز ناصر - 4 بمركز إهناسيا - 5 بمركز ببا - 5 بمركز الفشن - 7 بمركز سمسطا واستخرج خلالها 174 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى من المواطنين المترددين على القوافل، فضلا عن عمل كشف مبكر عن أمراض السكر والضغط لـ 3372 مواطنا .

 

وأردف "حميدة"، بأنه تهتم القوافل بتوعية المترددات من السيدات وحديثى الزواج بأهمية تصحيح مفهوم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وكذلك الالتهاب الكبدى الفيروسى والرضاعة الطبيعية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والأمراض السارية وأورام الثدى، وذلك من خلال عقد ندوات تثقيفية بلغ عددها 4884 ندوة خلال ستة شهور الندوات عن تنظيم الأسرة.

 

 

 


القوافل الطبيه

مديريه الصحه ببنى سويف

ندوات تثقيفيه

علاج على نفقه الدوله

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