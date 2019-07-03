"صحة المنيا" تُغلق 26 منشأة طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية

جاءت قرارات الاغلاق لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، عقب المرور على 290 منشأة خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.
من جانب آخر، حررت المديرية 259 محضر مخالف للاشتراطات الصحية ،كما أعدمت 836 كيلو من المواد الغذائية و112 لتر من المواد السائلة خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية ( المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.
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