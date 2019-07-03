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"شمال سيناء" ترد على "السوشيال": لم يصدر قرار يمنع دخول أبناء المحافظة للجنوب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:56 م
"شمال سيناء" ترد على "السوشيال": لم يصدر قرار يمنع دخول أبناء المحافظة للجنوب محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان رسمى لها نفى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ما أشيع عن منع أبناء محافظة شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء .

وأكد المحافظ أن ما يتم حاليا بخصوص جنوب سيناء هو استخدام الطريق الدولى للدخول الى محافظة جنوب سيناء ، وأن هذا يستتبع اجراءات معينة لاستخدام الطريق الدولى المؤدى الى محافظة جنوب سيناء .. مشيرا الى أن هذه الاجراءات تتبع مع جميع المارة عبر الطريق الدولى من مختلف محافظات الجمهورية ، وليس مقصودا بها أبناء محافظة شمال سيناء.

و قال المحافظ أنه لا وجود لأية قرارات أو توجيهات  بشأن منع أبناء محافظة شمال سيناء.

و أشار إلى أن جميع محافظات مصر مفتوحة تماما أمام جميع مواطنى الجمهورية بما فيهم أبناء محافظة شمال سيناء.

وكان عدد من رواد السوشيال ميديا قد تناولوا أخبارا غير صحيحة عن منع أبناء محافظة شمال سيناء من دخول مناطق جنوب سيناء .

 

 

 


شمال سيناء

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العريش

اخبار المحافظات

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