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شرطة هونج كونج: اعتقال 13 شخصًا إثر الاحتجاجات الأخيرة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:21 م
شرطة هونج كونج: اعتقال 13 شخصًا إثر الاحتجاجات الأخيرة هونج كونج
أ ش أ

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 أعلنت الشرطة في هونج كونج اعتقال 13 شخصًا على الأقل حتى الآن إثر الاحتجاجات التي اندلعت يوم الاثنين الماضي في الإقليم.
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء أن من بين المعتقلين في هونج كونج شخص متهم باقتحام المبنى التشريعي في هونج كونج في اختراق قام به المئات من المحتجين الذين دمروا المكاتب والغرفة الرئيسية.
 
وأضافت الشبكة، نقلاً عن الشركة في هونج كونج اليوم، أن الشخص الأخير متهم بالاعتداء على قوات الشرطة، التدمير الإجرامي، عدم احترام الأماكن العامة، والدخول القسري لمجمع المجلس التشريعي.
 
يُشار إلى أن 12 شخصًا آخر، بينهم امرأة، كان قد تم اعتقالهم في وقت سابق إثر احتجاجات يوم الاثنين الماضي.

هونج كونج

قوات الشرطة

الدخول القسري

المجلس التشريعي

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