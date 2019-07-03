شاهد.. مهارات بقرة تلعب كرة القدم مع الأطفال فى الهند

وكتب أحد المستخدمين: "أعتقد أن هذه البقرة تظن أن كرة القدم هى عجلها وتحاول حمايته"، كما كتب مستخدم أخر ساخرا: "هذه البقرة كانت لاعب كرة قدم فى الحياة السابقة".