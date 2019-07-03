شاهد.. مهارات بقرة تلعب كرة القدم مع الأطفال فى الهند

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو تظهر فيه بقرة تلعب كرة القدم مع مجموعة أطفال فى الهند، ويبين الفيديو الذى مدته ثلاثة دقائق كيف تقوم البقرة بركل الكرة والركض خلفها ومحاولة انتزاعها من الأطفال، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو تظهر فيه بقرة تلعب كرة القدم مع مجموعة أطفال فى الهند، ويبين الفيديو الذى مدته ثلاثة دقائق كيف تقوم البقرة بركل الكرة والركض خلفها ومحاولة انتزاعها من الأطفال، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.
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