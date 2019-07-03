سيلفى ومصارعة واقتحام سيارات.. بوريس جونسون قبيل رحيل تيريزا ماى - وصور

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أظهر بوريس جونسون مرشح حزب المحافظين البريطاني لرئاسة الوزراء، الجانب الطريف منه قبل أيام من رحيل تيريزا ماى، رئيسة الوزراء، من منصبها الأحد المقبل.

فحرص جونسون خلال زيارته مركز "تايمز فالى" بمدينة ريدينج على مصارعة شرطية والتقاط السيلفي وصعود السلم إلى اقتحام السيارات، حيث مارس جونسون أنشطة تدريبية خلال الزيارة التى قام بها الأربعاء.

وفي مايو الماضي أعلن بوريس جونسون اعتزامه الترشح خلفا لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

وكانت ماى أعلنت مغادرة منصبها في الـ7 من يوليو الجاري الأحد القادم في بيان مفعم بالعواطف ألقته من مقر رئاسة الوزراء، فى مايو الماضي.



أظهر بوريس جونسون تعابير لطيفة على وجهه أثناء مصارعة شرطية خلال الزيارة



التقط جونسون صور السيلفي مع العاملين في المركز وظهر الجميع بابتسامة تعبر عن السعادة والفرحة



بوريس جونسون



ظهر بوريس جونسون في إحدى اللقطات وهو يقتحم سيارة كجزء من تدريبات الشرطة في الأكاديمية.



من بين الأنشطة الكثيرة التي مارسها بوريس جونسون أثناء الزيارة كانت صعود السلم الخاص بالشرطة