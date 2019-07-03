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الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:17 م
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ستاندرد آند بورز يفتح على ارتفاع قياسي بدعم آمال خفض الفائدة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:04 م
ستاندرد آند بورز يفتح على ارتفاع قياسي بدعم آمال خفض الفائدة اسهم _ أرشيفية
(رويترز)

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سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا عند الفتح اليوم الأربعاء بدعم أسهم الرعاية الصحية، حيث عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بفعل توترات التجارة الرهانات على خفض سعر الفائدة.

وهذه هي المرة الثانية التي يسجل فيها المؤشر ذروة خلال التداولات هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 45.64 نقطة بما يعادل 0.17 % ليفتح عند 26832.32 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 5.07 نقطة أو 0.17 % إلى 2978.08 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 20.48 نقطة أو 0.25 % إلى 8129.57 نقطة عند الفتح.


مؤشر

اخبار الاقتصاد

اسهم

التجارة

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