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سائق يرفض الامتثال لتعليمات شرطى أمريكى بالتوقف.. ويجره عشرات الأمتار

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:41 ص
سائق يرفض الامتثال لتعليمات شرطى أمريكى بالتوقف.. ويجره عشرات الأمتار الشرطة الأمريكية

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قالت السلطات الأمريكية فى ولاية فلوريدا إن رجلا يواجه تهما بمحاولة القتل، إثر ملاحظته عبر شريط مصور، يجر شرطيا متمسكا بنافذة سيارة رياضية متعددة الأغراض لمسافة نحو 91 مترا، وقد أبى صاحبها أن يتوقف.

وكان الشرطى أوقف السائق في "لايك ماري"، بسبب الغشاء القاتم الذي يغلف بلور السيارة على جانبي السائق، وكذلك بسبب رائحة الماريجوانا المنبعثة من سيارة الرجل، دون أن تكون له بطاقة علاجية تسمح له بتناول ذلك المخدر.

وقد رفض السائق الامتثال لأوامر الشرطي بإسكات محرك السيارة مواصلا القيادة، والشرطي متمسك بنافذتها على يسار السائق، فطلب الشرطي الدعم عن طريق الهاتف، ثم أخرج مسدسه ولكن السائق واصل القيادة لمسافة أبعد.

وقبل أن يسقط الشرطي ارضا على حافة الطريق، أطلق النار على السائق فأصابه في مستوى الساق، ثم هرب ذلك السائق على قدميه ولكن الشرطة أمسكت به بعد نحو ثماني ساعات ونقلته إلى المستشفى، كما نقل الشرطي إلى المستشفى أيضا.


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شرطى أمريكى

الماريجوانا

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