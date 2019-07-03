زوج فى دعوى نشوز: "زوجتى وأشقائها تعدوا على والدتى بالضرب"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وأدعى فيها قيامها وأشقائها بالتعدى بالضرب المبرح على والدته والتسبب لها بجروح قطعية وكسور عقابا لها على اصطحاب أحفادها لمنزل شقيقتها.

وأضاف الزوج محمد.ع.ص، أثناء جلسات تسوية المنازعات: "خلافات زوجية نشبت بيني وزوجتى بسبب أعتراضى على تصرفاتها، دفعتها لتحرير بلاغ ضدى، وأقتحام منزلى لتأديبي ردا على مشادة كلامية التى حدثت بيننا، لتركها المنزل دون علمى، ومن وقتها وأعيش في معاناة من ضرب وإهانة لفظية وملاحقتى بدعاوى قضائية".

وتابع الزوج فى حديثه لـ"اليوم السابع": "بعد الواقعة اصطحبها أشقاؤها خارج المنزل وبرفقتها الأولاد ولم تعد من حينها، بعد سرقتها مبلغ مالي وكافة المنقولات التى أشتريتها من مالى الخاص ولم تشارك بأى جزء فيها، وتوجهت بعدها للمحكمة وأقامت ضدى دعوى تبديد، ولكنها أتت بشهود زور ضدى".

واستطرد قائلاً: "قمت بدفع قيمة قائمة المنقولات كاملة مرة أخرى ووقعت بالاستلام، حتى توافق على رؤيتى لأطفالى، ولكنها تخلفت عن وعدها وطوال 14 شهر لم تنفذ أحكام القضاء، وانقطعت الصلة تماما فيما بيننا ولم أر فيها أطفالى مع استمرارها برفع الكثير من الدعاوى ضدى وصلت إلى 23 دعوى منها السب والقذف والضرب والطرد من منزل الزوجية والتزوير".

واختتم حديثه قائلاً: "عندما علمت بنيتى الزواج وعقد خطبتي، جاءت بالأطفال وتركتهم أسفل العقار، وبعد اصطحاب والدتى لهم بمنزل شقيقتها، جاءت زوجتى وبرفقتها أشقائها وتعدوا على والدتى بالضرب المبرح والتسبب بعدة إصابات".