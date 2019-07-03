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زعيم حزب "المؤتمر" الهندى يعلن استقالته من زعامة الحزب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:52 م
زعيم حزب "المؤتمر" الهندى يعلن استقالته من زعامة الحزب راهول غاندى

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أعلن راهول غاندى، زعيم حزب المؤتمر الهندى، استقالته من زعامة الحزب ، وذلك عقب الهزيمة فى الانتخابات العامة التى جرت مؤخرا.
وذكرت شبكة "انديا تى فى" الهندية اليوم الأربعاء أنه يتعين على الحزب اختيار رئيس جديد ، دون تأخير.
وواجه غاندى "48 عاما" - وهو من سلالة عائلة نهرو-غاندي العريقة في الهند - ضغوطا مكثفة منذ أن أظهرت نتائج الانتخابات حصول حزب المؤتمر ، 52 مقعدا فقط ، من أصل 542 مقعدا ، جرى التنافس عليها في الانتخابات العامة التي جرت في يونيو الماضي.
وعلى الرغم من أن تلك النتيجة تمثل تحسنا طفيفا مقارنة بما حققه الحزب في الانتخابات العامة السابقة التي أجريت عام " 2014" إلا أنها لم تمنع حزب "بهاراتيا جاناتا "، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، من تحقيق فوز كاسح ، بالحصول على 303 مقعدا.


راهول غاندى

الهند

حزب المؤتمر الهندى

عائلة نهرو

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