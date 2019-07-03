روسيا: نجاة بعض أفراد طاقم الغواصة التى تعرضت لحريق مؤخرًا

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أكد وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو، اليوم الأربعاء، نجاة بعض أفراد طاقم الغواصة النووية الروسية التي تعرضت مؤخرًا لحريق أسفر عن مصرع 14 شخصًا.

وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية أن شويجو لم يحدد - مع ذلك - عدد هؤلاء الناجين من الحريق، مشيرًا إلى أن طاقم الغواصة قاموا بأعمال بطولية وصلت إلى حد التضحية بحياتهم من اجل إنقاذ خبير مدني وإنقاذ الغواصة ذاتها من الدمار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد استدعى، أمس الثلاثاء ، وزير الدفاع الروسي شويجو من اجل تقديم تقرير عن هذا الحادث والذي وصفه بأنه يمثل "خسارة فادحة للبحرية الروسية".

وقال بوتين إن سبعة من القتلى برتبة كابتن علاوة على اثنين حصلا على ارفع الميداليات العسكرية الروسية وهي "ميدالية بطل روسيا".