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روسيا تعثر على دبابة مدمرة عند حدود أوكرانيا تعود للحرب العالمية الثانية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:35 ص
روسيا تعثر على دبابة مدمرة عند حدود أوكرانيا تعود للحرب العالمية الثانية دبابة من الحرب العالمية الثانية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، العثور على دبابة من دبابات الحرب العالمية الثانية فى مقاطعة روستوف الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وأوضحت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن الباحثين عن آثار الحرب ضد الغزاة النازيين (1941 — 1945) عثروا على دبابة مدمرة من طراز "كا فى-1" فى مقاطعة روستوف عند حدود روسيا مع أوكرانيا.

وعُثر داخل الدبابة على رفات أفراد طاقمها، ويُعتقد أنه تم تدمير الدبابة فى صيف 1943 حينما قامت ضمن اللواء المدرع الـ62 بمهاجمة مواقع القوات الألمانية، ودمرها انفجار لغم على الأرجح.

وكانت روسيا تنتج الدبابات التى سميت اختصارا "كا فى" نسبة إلى أحد قادة الاتحاد السوفيتى كليمينت فوروشيلوف، فى فترة ما بين عامى 1939 و1942.

 


روسيا

الحرب العالميه الثانيه

اوكرانيا

دبابه من الحرب العالميه

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