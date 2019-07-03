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رفع 60 طن قمامة ومخلفات بالترع خلال حملة بمركز الغنايم بأسيوط

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:08 م
رفع 60 طن قمامة ومخلفات بالترع خلال حملة بمركز الغنايم بأسيوط رفع المخلفات
اسيوط _ ضحا صالح

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بشن حملة تنظيف ورفع قمامه ومخلفات وأسفرت الحملة عن رفع 60 طن قمامة مخلفات بالترع بعد تطهيرها بناء على توجيهات اللواء نور الدين محافظ اسيوط برفع مخلفات الترع والقمامة واعادة تدويرها.

 

وقال المهندس جادالله مشرف جادالله - رئيس مركز ومدينة الغنايم، إن العمل مستمر على رفع منظومة النظافة اليومية بدائرة مركز ومدينة الغنايم والوقوف أولًا باول على رفع وازالة المخلفات، مؤكدا أنه تم اليوم رفع القمامة والأتربة بالترعة بالجرجاوى بالغنايم شرق وبعض الطرق بقرى المركز.

 


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