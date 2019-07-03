سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 12:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

راموس فى الغردقة.. كيف علق إعلام تل أبيب على زيارة مدافع ريال مدريد؟

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:40 م
راموس فى الغردقة.. كيف علق إعلام تل أبيب على زيارة مدافع ريال مدريد؟ راموس فى الغردقة
كتب - هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بزيارة مدافع نادى ريال مدريد سيرخو راموس إلى مدينة الغردقة لقضاء شهر العسل فى مصر.

وعلق موقع "والا" الإسرائيلى المقرب من أجهزة الأمن فى إسرائيل بالقول إنها لعجب أن يستقبل المصريين بحفاوة "راموس" رغم عداوتهم له فى السابق.

وأشار الموقع الإسرائيلى إلى كم الانتقادات التى وجهتها الجماهير المصرية لـ"راموس" على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما تسبب "راموس" فى إصابة نجم ليفربول محمد صلاح فى المباراة التى جمعت ريال مدريد الاسبانى وليفربول فى نهائى دورى ابطال أوروبا فى عام 2018 .

وتابع التقرير إنه منذ مدة قليلة كان "راموس" العدو اللدود للمصرين بعد إصابة صلاح التى جعلت ليفربول يفقد لقب بطل دورى الأبطال فى عام 2018 ، ليحصده بالفعل فى عام 2019 بالفوز على توتنهام فى المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شىء.


اسرائيل

الغردقة

كامل ابو على

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. ملفات هامة على طاولة "الحياة اليوم".. خالد أبو بكر: "برامج الحماية" أروع إنجازات البعد الاجتماعى.. وزيارة راموس للغردقة رسالة "صداها عالمى".. والأعلى للآثار: سنلاحق "مزاد لندن" قضائيًا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:57 م

فيديو.. خالد أبو بكر معلقا على زيارة راموس للغردقة: رسالة صداها عالمى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:53 م

راموس ينشر صورة له فى الغردقة مع شقيقته: "كنتى لى الأخت والصديق منذ ولادتنا"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:12 م

سوبر كورة .. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن زيارة راموس للغردقة؟

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

صور.. تعرف على حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء فى جدة

كوينتن تارانتينو يكشف عن خططه بعد الانتهاء من فيلمه العاشر

كوينتن تارانتينو يكشف عن خططه بعد الانتهاء من فيلمه العاشر

الموسم الجديد من مسلسل Stranger Things يخالف التوقعات

الموسم الجديد من مسلسل Stranger Things يخالف التوقعات

رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح فى خطابه بعيدى الاستقلال والشباب: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة والدولة لن تكون طرفا فيه.. الانتخابات هى الحل الديمقراطى ورئيس الجمهورية المنتخب سيتمتع بالثقة والشرعية

رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح فى خطابه بعيدى الاستقلال والشباب: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة والدولة لن تكون طرفا فيه.. الانتخابات هى الحل الديمقراطى ورئيس الجمهورية المنتخب سيتمتع بالثقة والشرعية

منسق التأمين الصحى الشامل: المواطنون شعروا بالتغيير فى شكل المنظومة

منسق التأمين الصحى الشامل: المواطنون شعروا بالتغيير فى شكل المنظومة

جون انطونيو يتولى إخراج مسلسل Lord Of The Rings الجديد

جون انطونيو يتولى إخراج مسلسل Lord Of The Rings الجديد

مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة

مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة