راموس فى الغردقة.. كيف علق إعلام تل أبيب على زيارة مدافع ريال مدريد؟

كتب - هاشم الفخرانى

اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بزيارة مدافع نادى ريال مدريد سيرخو راموس إلى مدينة الغردقة لقضاء شهر العسل فى مصر.

وعلق موقع "والا" الإسرائيلى المقرب من أجهزة الأمن فى إسرائيل بالقول إنها لعجب أن يستقبل المصريين بحفاوة "راموس" رغم عداوتهم له فى السابق.

وأشار الموقع الإسرائيلى إلى كم الانتقادات التى وجهتها الجماهير المصرية لـ"راموس" على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما تسبب "راموس" فى إصابة نجم ليفربول محمد صلاح فى المباراة التى جمعت ريال مدريد الاسبانى وليفربول فى نهائى دورى ابطال أوروبا فى عام 2018 .

وتابع التقرير إنه منذ مدة قليلة كان "راموس" العدو اللدود للمصرين بعد إصابة صلاح التى جعلت ليفربول يفقد لقب بطل دورى الأبطال فى عام 2018 ، ليحصده بالفعل فى عام 2019 بالفوز على توتنهام فى المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شىء.