سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل تسرق أموالنا بعد أرضنا والفلسطينيون ينشدون الكرامة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:21 م
رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل تسرق أموالنا بعد أرضنا والفلسطينيون ينشدون الكرامة رئيس الوزراء الفلسطينى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطينى، أن الفلسطينيين ينشدون الكرامة، ولا تهمهم لقمة عيش إضافية، مشددا على أن أى مساعدة للفلسطينيين يجب أن تشمل الشقين السياسى والاقتصادى معا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

وقال اشتية خلال إطلاق فعاليات "مؤتمر سيباد" للتعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية فى أريحا: "أولويتنا إنهاء الاحتلال، والتنمية الاقتصادية هى أداة مساندة للأجندة الوطنية لإنهاء الاحتلال، ومن يريد أن يقدم مساعدة لفلسطين يجب أن يراها من هذا المنظور، فنحن لا نبحث على لقمة عيش إضافية، بل نبحث عن كرامة وحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة".

 

وأضاف اشتية أن "انعقاد مؤتمر سيباد فى فلسطين لأول مرة، رسالة مهمة من الرئيس والحكومة وشعبنا الفلسطينى فى وقت حساس، ورد على ورشة المنامة، ومن يريد مساعدتنا يجب أن يتماشى مع الأجندة الوطنية الفلسطينية، فلا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد"

 

واتهم اشتية الإسرائيليين بسرقة أموال الفلسطينيين بعد أن فرغوا من سرقة أراضيهم، حيث طالب المجتمع الدولى بإجراء "تدقيق كافة المقتطعات الإسرائيلية من أموالنا، ونأمل أن يكون هذا بشكل جدي، لأنه فى نهاية المطاف، لن نسمح باستمرار سرقة أرضنا وأموالنا".

 

وحمّل اشتية من سماهم بـ "مجموعة فى واشنطن" مسؤولية "خنق" المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا أن الفلسطينيين "لن يهزموا ولن يقبلوا إلا بنيل حقوقهم الوطنية".

 

 


فلسطين

رئيس وزراء فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطينى

اسرائيل

مؤتمر سيباد

محمد اشتيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشار ترامب يكشف شرط تطبيق خطة اقتصادية وضعتها بلاده لحل قضية فلسطين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:05 م

رئيس وزراء فلسطين يلتقى وزير داخلية بريطانيا.. ويؤكد: إسرائيل خرقت كل الاتفاقيات

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:02 ص

سفير فلسطين بالقاهرة: نتمسك بمبدأ الأرض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 30 يونيو 2019 03:19 م

فلسطين: ترامب يعتمد على فريق منحاز لإسرائيل ولم يستوعب درس فشل ورشة المنامة

السبت، 29 يونيو 2019 04:14 م

انطلاق فعاليات مهرجان فلسطين الدولى للرقص والموسيقى 2019

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:53 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة