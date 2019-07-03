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رئيس جامعة بنها يستقبل وفد المركز القومى للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:39 ص
رئيس جامعة بنها يستقبل وفد المركز القومى للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالى رئيس جامعة بنها يستقبل وفد المركز القومى للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالى
القليوبية إبراهيم سالم

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استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وفد من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بالجامعة، وبحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء كليات الجامعة.
 
ومن جانبها، قالت الدكتورة عزة عبد الله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، إن الوفد جاء لتقديم الدعم الفني لمشروع تطوير مركز ونظم القياس، والتقويم لكليات الطب البشري والتربية النوعية، والتربية الرياضية وهندسة بنها.
 
وأضافت، أن الوفد ضم عدد من الخبراء، وهم الدكتورة سحر أمين الأستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، والدكتورة منال البرماوي الأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتور عرفه سلامة الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، والدكتور هشام عزت الأستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي لمتابعة الكليات فى تنفيذ أنشطة ومخرجات مشروع تطوير مركز ونظم القياس والتقويم.
 
رئيس جامعة بنها يستقبل وفد المركز القومى للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالى (1)
رئيس جامعة بنها يستقبل وفد المركز القومى للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالى

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد المركز القومى للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالى (2)
رئيس جامعة بنها يستقبل وفد المركز القومى للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالى

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد المركز القومى للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالى (3)
رئيس جامعة بنها يستقبل وفد المركز القومى للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالى

 


اخبار القليوبية

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